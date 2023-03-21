جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت جميع الدوريات الكبرى وأيضاً البطولات العربية الكبرى، ليتبقى لنا القليل من المباريات التي سنتابعها ضمن مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.
ونبدأ وننتهي عن مباريات اليلية بتصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث سنتابع مباراتين فقط ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، الأولى ضمن المجموعة الثانية عشر والأخيرة ما بين بنين ورواندا، بينما الثانية ستكون ضمن المجموعة الأولى بين سيراليون ضد منتخب ساوتومي و برينسيب.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 "22-3-2023"
تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الثالثة)
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بنين - رواندا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|سيراليون - ساوتومي و برينسيب
|19:00 مصر، 20:00 السعودية