جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Tony Hernandez, qui a trouvé un poste d'entraîneur au Rwanda via Futboljobs, fait partie des candidats pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale après avoir remporté la Super Coupe locale.Diario Marca
تصفيات كأس أمم افريقيابينين vs رواندابينينروانداسيراليون vs ساو تومي وبرينسيبيسيراليونساو تومي وبرينسيبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام التوقف الدولي الذي على أثره توقفت جميع الدوريات الكبرى وأيضاً البطولات العربية الكبرى، ليتبقى لنا القليل من المباريات التي سنتابعها ضمن مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.

ونبدأ وننتهي عن مباريات اليلية بتصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث سنتابع مباراتين فقط ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، الأولى ضمن المجموعة الثانية عشر والأخيرة ما بين بنين ورواندا، بينما الثانية ستكون ضمن المجموعة الأولى بين سيراليون ضد منتخب ساوتومي و برينسيب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 "22-3-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بنين - رواندا17:00 مصر، 18:00 السعودية
سيراليون - ساوتومي و برينسيب19:00 مصر، 20:00 السعودية
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