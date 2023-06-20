جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي يقتصر على بعض المباريات الودية خاصة بغياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، وأيضًا يُعد يوماً سلبياً للمنتخبات حيث لن نشاهد تصفيات اليورو أو تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ولذا يقتصر حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 على مباريات دولية ودية للمنتخبات، حيث نتابع أولاً مباراة الأوروجواي ضد كوبا في الثانية والنصف صباحًا من اليوم، قبل أن نتابع مباراة تشيلي في مواجهة بوليفيا، وفي الختام نتابع مباراة الإكوادور ضد كوستاريكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 "21-6-2023"

مباريات دولية ودية - منتخبات