جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Odion Ighalo Hilal Ettifaq RSL 06.10.2022Hilal Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والذي ممتلئ بالكثير من المباريات الهامة والمثيرة، ففي السعودية سنستمتع بالهلال والنصر في مبارياتهم ضد الأتفاق والعدالة ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سنتابع أيضاً مباراة الأهلي ضد هجر ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري يلو السعودي.

كما سنتابع أيضاً اليوم الأربعاء 21 ديسمبر مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي ضمن مباريات ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الأنجليزية، فيما تنتظرنا مبارايات من العيار الثقيل بين النجم الساحلي ضد الصفاقسي والترجي ضد الملعب التونسي في تونس الخضراء قبل ان نعود لنتابع مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 "21-12-2022"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - التعاون14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الهلال - الأتفاق17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
النصر - العدالة20:00 مصر، 21:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - العربي14:25 مصر، 15:25 السعوديةKSA sports
العين - الشعلة14:40 مصر، 15:40 السعوديةKSA sports
الأهلي - هجر17:25 مصر، 18:25 السعوديةKSA sports

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD

كأس رابطة الأندية الأنجليزية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشارلتون أثلتيك - برايتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS
بلاكبيرن روفرز - توتينغهام فورست21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS
مانشستر يونايتد - بيرنلي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS

الدوري التونسي - دور المجموعات

اختيارات المحررين

المباراةالموعد
الملعب التونسي - الترجي الرياضي16:00 السعودية، 14:00 تونس
النجم الساحلي - الصفاقسي16:00 السعودية، 14:00 تونس