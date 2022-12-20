جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والذي ممتلئ بالكثير من المباريات الهامة والمثيرة، ففي السعودية سنستمتع بالهلال والنصر في مبارياتهم ضد الأتفاق والعدالة ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سنتابع أيضاً مباراة الأهلي ضد هجر ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري يلو السعودي.

كما سنتابع أيضاً اليوم الأربعاء 21 ديسمبر مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي ضمن مباريات ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الأنجليزية، فيما تنتظرنا مبارايات من العيار الثقيل بين النجم الساحلي ضد الصفاقسي والترجي ضد الملعب التونسي في تونس الخضراء قبل ان نعود لنتابع مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 "21-12-2022"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - التعاون 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP الهلال - الأتفاق 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP النصر - العدالة 20:00 مصر، 21:00 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - العربي 14:25 مصر، 15:25 السعودية KSA sports العين - الشعلة 14:40 مصر، 15:40 السعودية KSA sports الأهلي - هجر 17:25 مصر، 18:25 السعودية KSA sports

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD

كأس رابطة الأندية الأنجليزية - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة تشارلتون أثلتيك - برايتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS بلاكبيرن روفرز - توتينغهام فورست 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS مانشستر يونايتد - بيرنلي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS

الدوري التونسي - دور المجموعات