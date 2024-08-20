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جدول مباريات كأس مصر 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 حيث نستكمل لقاءات الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، والتي نتابع فيها أبها ضد نيوم، الزلفي والعربي والحزم ضد أحد.

وفي كأس مصر نتابع مباريات دور الـ16، والتي أهمها لقاء الزمالك وطلائع الجيش، بيراميدز والجونة، كما نتابع الأدوار الإقصائية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والتي من أبرزها لقاء يانج بويز ضد جلطة سراي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 "21-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الحزم - أحد19:10 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 2سلطان الحربي
أبها - نيوم19:10 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1أحمد النفيسة
الزلفي - العربي20:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي

كأس مصر - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - زد18:00 مصر والسعوديةكورة بلسمحمد مصطفى عفيفي
الإسماعيلي - سموحة18:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الزمالك - طلائع الجيش21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي
بيراميدز - الجونة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2/td> مؤمن حسن

دوري أبطال أوروبا - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يانج بويز - جلطة سراي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
ميتيلاند - سلوفان براتيسلافا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده
مالمو - سباراتا براج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي
دينامو كييف - سالزبورج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فلومينينسي - جريميو01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد عبده
جونيور دي بارانكويلا - كولو كولو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي
أتلتيكو مينيرو - سان لورينزو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عادل خلو

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كورينثيانز - براجانتينو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5منتصر الأزهري

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