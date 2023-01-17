جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث نشاهد مباريات الجولة السابعة عشر من دوري يلو السعودي والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد الحزم، كما سنشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في مباراتهم المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

كما سنكون على موعد مع كأس السوبر الإيطالي حيث ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، بالإضافة إلى بعض من مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري، ومباريات كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 "18-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ17

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - جدة 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية الفيصلي - الشعلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية نجران - الأخدود 17:25 مصر، 18:25 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - الحزم 17:40 مصر، 18:40 السعودية السعودية الرياضية

كأس السوبر الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - الإنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الإنجليزي – الجولة الـ 7

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 14

المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - الداخلية 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 طلائع الجيش - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 إنبي - فيوتشر 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

كأس ملك إسبانيا – دور الـ 16