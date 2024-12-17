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Atalanta BC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس رابطة المحترفينالدوري الفرنسيالقنوات الناقلةساوثامبتون v ليفربولساوثامبتونليفربولآرسنال v كريستال بالاسآرسنالكأس إيطالياكريستال بالاسموناكو v باريس سان جيرمانموناكوباريس سان جيرمانروما v سامبدورياروماسامبدوريا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حيث نتابع مباريات مؤجلة ضمن الجولة 12 و 13 من الدوري الإسباني، كما ينتظر الكثير من المشجعين لقاء ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال، بالاضافة إلى مواجهات هامة في كأس الرابطة الإنجليزية، الدوري الفرنسي، كأس إيطاليا ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 "18-12-2024"

كأس إنتركونتيننتال 2024 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - باتشوكا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports HD المفتوحةحفيظ دراجي
الكأس 1خليل البلوشي
خالد الحدي

الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 12 و 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - رايو فاييكانو22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 3عبد الله الغامدي
إسبانيول - فالنسيا22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 6باسم الزير

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - كريستال بالاس21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات
نيوكاسل يونايتد - برينتفورد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد المبروكي
ساوثامبتون - ليفربول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - تشيزينا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 2أحمد الحامد
روما - سامبدوريا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الباطن - الفيصلي15:05 السعودية، 14:05 مصرالسعودية الرياضية 3عبد العزيز الزيد
أبها - الجبلين15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية 2هيثم طحطوح
البكيرية - النجمة17:55 السعودية، 16:55 مصرالسعودية الرياضية 1سلطان الحربي

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