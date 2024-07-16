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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلةسيلتا فيجو v النصرسيلتا فيجوالنصروديات الأنديةأوي v بوروسيا دورتموندأويبوروسيا دورتموند

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 حيث نتابع لقاء النصر وسيلتا فيجو الودي، كما يخوض بوروسيا دورتموند مباراة ودية أمام ارزجبرجي الألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 "17-07-2024"

مباريات ودية - أندية

المباريات التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ارزجبرجي - بوروسيا دورتموند19:00 مصر والسعوديةالشارقة الرياضيةموسى عيد
سيلتا فيجو - النصر22:30 مصر والسعوديةSSC1 SD-

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