جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم.

البداية من دوري أبطال أوروبا واستكمال دور الـ16، يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على بورتو كما يستضيف إشبيلية نادي بوروسيا دورتموند.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه بيرنلي فولهام، كما يلتقي إيفرتون بصاحب الصدارة مانشستر سيتي.

أيضًا في الدوري الإسباني يوجد لقاء وحيد يجمع بين أتلتيكو مدريد وليفانتي، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الثانية.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي، يلعب مُتصدر الدوري نادي الشباب ضد الفتح، كما يخوض الوصيف الأهلي مباراة ضد العين صاحب المركز الأخير.

وفي الدوري المصري يستضيف الزمالك نادي الإسماعيلي الذي يقدم نتائج سيئة مؤخرًا ويحتل المركز قبل الأخير.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 فبراير "17-2-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة بورتو - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإنجليزي الممتاز - مؤجلات الجولة 16،17 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - فولهام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 11 إيفرتون - مانشستر سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1،2

الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - أتلتيكو مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الوحدة 15:55 السعودية ، 14:55 مصر KSA Sports 1 HD أبها - الباطن 16:05 السعودية ، 15:05 مصر KSA Sports 2 HD الشباب - الفتح 18:25 السعودية ، 17:25 مصر KSA Sports 3 HD الأهلي - العين 20:20 السعودية ، 19:20 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - أسوان 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD الإنتاج الحربي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD سراميكا كليوباترا - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD الزمالك - الإسماعيلي 19:30 مصر ، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

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