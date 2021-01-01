أخبار الانتقالات: ألابا يعلن خطوته القادمة ورد أتلتيكو على بند رحيل سواريز!

بند سواريز السري ورد فعل أتلتيكو مدريد؟
بحسب ماركا، فإن لويس سواريز هداف الدوري الإسباني لا ينوي استخدام "بند سري" في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يسمح له بمغادرة النادي مجانًا هذا الصيف.
بالنظر إلى سعادة سواريز ونجاحه على أرض الملعب هذا العام، ورد أن أتليتكو مدريد غير قلق بشأن خسارة المهاجم.
لا يوجد طريق للعودة.. راموس سيرحل عن مدريد!
لا توجد وسيلة للعودة لسيرخيو راموس في ريال مدريد وسيغادر سانتياجو برنابيو هذا الصيف، حسب صحيفة الشرينجيتو.
يعتبر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هم الأقرب لضم المدافع الإسباني.
كلوب يؤكد استمراره مع ليفربول
كانت هناك توقعات في الفترة الأخيرة أن المدير الفني الألماني مستعد للابتعاد عن ملعب آنفيلد بعد فترة صعبة مؤخرًا.
نفى يورجن كلوب الشائعات بأنه مستعد للانسحاب من ليفربول، وأصر على أنه لا يحتاج إلى استراحة على الرغم من تراجع الريدز مؤخرًا.
لاعب مارسيليا ينفي عرضه على مدريد
سخر فلوريان توفين من تقرير ادعى أن ريال مدريد رفضه.
أعاد الجناح تنشيط مسيرته في مارسيليا، بعد فترة مخيبة للآمال في نيوكاسل، ولفتت جهوده أنظار الأندية الأخرى.
أفادت الأنباء أن توفين عُرض على ريال مدريد، لكن هذه الشائعة تم نفيها من اللاعب بسخرية.
مانشستر يونايتد يقرر رحيل لاعبه!
قال ريو فرديناند، إن مانشستر يونايتد قرر رحيل جيسي لينجارد، وعليه أن يسعى لتأمين انتقال دائم إلى وست هام.
صعوبة رحيل مبابي في نهاية الموسم!
أكدت صحيفة سبورت أن كيليان مبابي لن يغادر باريس سان جيرمان في صيف 2021.
يقال إن الفرنسي الفائز بكأس العالم حريص على البقاء في بارك دي برنس، على الرغم من اهتمام ريال مدريد وليفربول لأنه مع نهاية الموسم سيتبقى له عام واحد في صفقته مع نادي العاصمة.
نجم بايرن ميونخ يعلن عن الخطوة التالية في مسيرته!
إعلان مهم من ألابا
سيعلن دافيد ألابا، قلب دفاع بايرن ميونخ، عن الخطوة التالية في مسيرته يوم الثلاثاء، حيث تتنافس بعض أكبر الأندية في أوروبا على خدماته، وفقًا لبيلد.
يشير التقرير إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه عندما يصبح وكيلًا مجانيًا، لكنه يضيف أن تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي قدموا أيضًا عروضًا.
ليفربول يحدد خليفة فاينالدوم
الريدز حريصون على ضم فلوريان نيوهاوس
يشعر ليفربول بشكل متزايد أنه قد يخسر جورجينيو فاينالدوم هذا الصيف مع توقف محادثات العقد ويستعد لانتقال لاعب خط الوسط فلوريان نيوهاوس كبديل، بحسب كيكر.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو في عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ، كما ذكر التقرير أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس من الأندية المهتمة به أيضًا.
ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!
كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.
سباق إيطالي بين يوفنتوس وروما لضم ميليك
وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، يتم تتبع أركاديوش ميليك عن كثب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
يوفنتوس وروما هم الأقرب لضم اللاعب المُتألق في مارسيليا، على سبيل الإعارة في الدوري الفرنسي.
ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!
يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.
يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.
ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.