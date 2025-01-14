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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانياالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازبرشلونة v ريال بيتيسبرشلونةريال بيتيسآرسنال v توتنهام هوتسبيرآرسنالتوتنهام هوتسبير

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حيث تبدأ مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الخلود والأهلي، كما تستمر مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث مواجهة آرسنال وتوتنهام، وفي كأس ملك إسبانيا ينتظر عُشاق برشلونة لقاء فريقهم أمام ريال بيتيس، بينما يلتقي الأهلي بالجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي ،الدوري الألماني وكأس فرنسا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

المباريات التالية

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 "15-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الشباب - الرياض18:05 السعودية، 17:05 مصرSSC 1 HDراشد الدوسري
SSC 5 SD
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
ضمك - الاتفاق18:30 السعودية، 17:30 مصرSSC Extra 2 HDفهد عريشي
SSC Extra 2 SDعلي الربيع
الخلود - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
حاتم بطيشة
SSC Extra 1 SDعبد الله الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيوكاسل - وولفرهامبتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
إيفرتون - أستون فيلا21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
ليستر سيتي - كريستال بالاس21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
آرسنال - توتنهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - هوفنهايم21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 5علي سعيد الكعبي
شتوتجارت - لايبزيج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 9محمد فوزي
فيردر بريمن - هايدنهايم21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 2عبد الله الغامدي
يونيون برلين - أوجسبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الإنتر - بولونيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بونتيفيدرا - خيتافي20:30 مصر، 21:30 السعوديةSSC 3 HDعبد العزيز السبر
ألميريا - ليجانيس20:30 مصر، 21:30 السعوديةSSC Extra 2 HDمحمد الخامسي
برشلونة - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC 1 HDخالد المديفر
SSC 5 HD
إلتشي - أتلتيكو مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةSSC Extra 1 HDأحمد النفيسة

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورجوين جايو - ليون19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 4باسم الزير
بريست - نانت19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 7محمد المبروكي
تروا - رين19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 8أحمد عبده
تولوز - ستاد لافالوا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد السعدي
إسبالي - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيراميدز - غزل المحلة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني
الأهلي - الجونة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
طارق حسن

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