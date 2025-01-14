جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حيث تبدأ مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الخلود والأهلي، كما تستمر مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث مواجهة آرسنال وتوتنهام، وفي كأس ملك إسبانيا ينتظر عُشاق برشلونة لقاء فريقهم أمام ريال بيتيس، بينما يلتقي الأهلي بالجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي ،الدوري الألماني وكأس فرنسا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 "15-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الشباب - الرياض 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC 1 HD راشد الدوسري SSC 5 SD SSC 1 SD عيسى الزدجالي ضمك - الاتفاق 18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC Extra 2 HD فهد عريشي SSC Extra 2 SD علي الربيع الخلود - الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي حاتم بطيشة SSC Extra 1 SD عبد الله الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيوكاسل - وولفرهامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي إيفرتون - أستون فيلا 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 علي محمد علي ليستر سيتي - كريستال بالاس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 6 محمد بركات آرسنال - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 5 علي سعيد الكعبي شتوتجارت - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 9 محمد فوزي فيردر بريمن - هايدنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Xtra 2 عبد الله الغامدي يونيون برلين - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Xtra 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الإنتر - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بونتيفيدرا - خيتافي 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC 3 HD عبد العزيز السبر ألميريا - ليجانيس 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC Extra 2 HD محمد الخامسي برشلونة - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC 1 HD خالد المديفر SSC 5 HD إلتشي - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC Extra 1 HD أحمد النفيسة

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورجوين جايو - ليون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 4 باسم الزير بريست - نانت 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 7 محمد المبروكي تروا - رين 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 8 أحمد عبده تولوز - ستاد لافالوا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد السعدي إسبالي - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 8