جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على مستوى عالى من القوة والأهمية خاصة بمستوى البطولات الهامة التي نحن على أعتابها مثل تصفيات كأس العالم 2026.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والتي يستضيف فيها منتخب غينيا الإستوائية منتخب ناميبيا، بالإضافة إلى لقاء جمهورية الكونغو ضد موريتانيا.

كما سنتابع أيضاً مباراة مهمة على الرغم من كونها مباراة ودية، إلا أنها تجمع بين منتخبين يتصفون بالقوة والانضباط التكتيكي في الملعب، وهما منتخبا بلجيكا وصربيا، وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، التي تبدأ في 15 يونيو العام المقبل.

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بالنظر إلى نتائج المنتخبين في التصفيات فنستطيع أن نقول إنهم على أعتاب التأهل، حيث يتصدر المنتخب البلجيكي مجموعته، بينما يحل المنتخب الصربي في وصافة مجموعته بفارق 5 نقاط عن منافسه في المركز الثالث، ولكن لم يتأهلوا بشكل رسمي حتى الآن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 "15-11-2023"

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة غينيا الإستوائية - ناميبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية عبد العزيز السبر SSC Sport 1 HD رواندا - زمبابوي 15:00 مصر، 16:00 السعودية فهد عريشي SSC Extra 1 HD جمهورية الكونغو - موريتانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية محمد الخامسي SSC Sport 1 HD إثيوبيا - سيراليون 21:00 مصر، 22:00 السعودية فهد الدريبي SSC Sport 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات