جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، والتي بالطبع يتصدرها مباريات ذات الأذنين التي دائما ما تحمل معها المتعة الكروية الخالصة التي تمتع المتابعين اليوم رغم قلة المباريات.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا فنحن على موعد مع مباراة إياب كانت مباراة ذهابها تحمل الآلم وخيبة الأمل لفريق من أقوى الفرق الإنجليزية في مقابلته مع العملاق الإسباني، نعم نحن نتحدث عن ليفربول وريال مدريد، حينما استطاع الملكي إثبات ملكيته لكرة القدم عندما عصف بملعب الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين.

كما سنكون على موعد مع مباراة نابولي وأينتراخت فرانكفورت، التي استطاع فيها متصدر الدوري الإيطالي أن ينتصر بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، كما سنتابع اليوم بعض المباريات المؤجلة من الجولة السابعة والثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة برايتون وكريستال بالاس ضمن الأسبوع الثامن من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 "15-3-2023"

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نابولي - أينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة