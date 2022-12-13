جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها بالطبع مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.
ويسعى أسود الأطلس لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمباراة النهائية لمقابلة منتخب الأرجنتين الفائز أمس على المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة دون رد، بينما يسعى منتخب الديوك للدفاع عن اللقب ورفع كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.كما سنتابع أيضاً بعض المباريات ضمن الدوري المصري والرابطة التونسية والتي من أبرزها مباراة الاتحاد المنستيري ضد النادي الإفريقي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 "14-12-2022"
كأس العالم – نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فرنسا - المغرب
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
الدوري المصري - الجولة السابعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|غزل المحلة - طلائع الجيش
|14:45 مصر، 15:45 السعودية وقطر
|OnTime Sport HD
الرابطة التونسية المحترفة - دور المجموعات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الصفاقسي - الملعب التونسي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|-
|الاتحاد المنستيري - النادي الإفريقي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|-