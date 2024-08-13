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Vinicius Junior Real Madrid Charles De Ketelaere Atalanta(C)Getty Images
جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 حيث ينتظرنا لقاء قوي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون لتحديد طرف النهائي الثاني الذي سيواجه الهلال.

كما نتابع أيضاً لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا، بالاضافة إلى مباريات الجولة 33 من الدوري المصري، والتي أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، ولقاء الزمالك وطلائع الجيش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 "14-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النصر - التعاون19:15 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD		عبد الله الغامدي
محمد حسين
فهد عريشي

كأس السوبر الأوروبي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - أتالانتا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HDعصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري - زد17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور
الزمالك - طلائع الجيش17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الشاذلي
إنبي - الأهلي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
بيراميدز - الداخلية21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غريميو - فلومينينسي01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HDعادل خلو
كولو كولو - جونيور دي بارانكويلا03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5 HDنوفل باشي
سان لورينزو - أتلتيكو مينيرو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4 HDأحمد عبده

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
براغانتينو - كورينثيانز03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 6 HDمحمد بركات

كأس الدوريات الأمريكية - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولومبوس - إنتر ميامي02:30 مصر والسعوديةApple TV

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