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Virgil van Dijk Netherlands Jude Bellingham England(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 حيث نتابع قمة كروية ممتعة تجمع منتخبي هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.

ولعُشاق التانجو نصيب، حيث نستمتع اليوم بلقاء الأرجنتين وكندا في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

المباريات التالية

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 "10-07-2024"

يورو 2024 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هولندا - إنجلترا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max		عصام الشوالي
علي سعيد الكعبي

كوبا أمريكا 2024 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأرجنتين - كندا03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

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