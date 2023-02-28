جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الذي سنعيش معه الإثارة تارة بمباراة الأهلي في البطولة السعودية، والذي يسعى للصعود للدوري السعودي من جديد، وتارة أخرى مع مباريات البطولة الإنجليزية وكأس الاتحاد.

ونبدأ حديثنا بمباريات دوري يلو السعودي والجولة الـ23 الذي سنشاهدها ضمن مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، والتي بالطبع تتصدرها مباراة الراقي ضد جدة، بالإضافة إلى مباراة الساحل والخلود، ومباراة الفيصلي ضد العروبة.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، فنحن على موعد مع مباراتين مؤجلتين ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث نتابع آرسنال في مواجهته ضد إيفرتون، وأيضاً مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، كما سيتابع عشاق مانشستر يونايتد مباراة فريقهم ضد وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 "1-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - العروبة 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية الساحل - الخلود 17:15 مصر، 18:15 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - جدة 19:15 مصر، 20:15 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (المؤجلة)

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - إيفرتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير 21:55 مصر، 22:55 السعودية -

الدوري المصري – الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - المقاولون العرب 18:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports 1

كأس ملك إسبانيا – نصف النهائي

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟ نعم

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