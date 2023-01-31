جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، والتي تُستكمل فيها الجولة 19 من دوري يلو السعودي، حيث نشاهد الحزم في مواجهة العروبة، بينما يلتقي العربي بفريق القيصومة.
كما سنكون على موعد مع انطلاق البطولة المنتظرة وهي كأس العالم للأندية، حيث يفتتحها الأهلي المصري بمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولن تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث سيكون اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 مليئًا بالمباريات.
فا في الدوري الإسباني سنتابع برشلونة ضد ريال بيتيس، بينما في كأس الرابطة الإنجليزية فسيلتقي مانشستر يونايتد في مواجهة نوتنجهام فورست، ولعشاق ميسي نصيب، حيث يخوض باريس سان جيرمان مباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 "1-2-2023"
دوري يلو السعودي - الجولة الـ19
كأس العالم للأندية - المباراة الأولى
الدوري الإسباني - الجولة الـ17
كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي (مباراة الإياب)
الدوري الفرنسي - الجولة الـ21
كأس ألمانيا - دور الـ16طالع الجدول بالكامل من هنا