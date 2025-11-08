تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها لقاء مانشستر سيتي وليفربول، كما نتابع أيضاً لقاءات الدوري الإسباني، حيث يلتقي ريال مدريد بفريق رايو فاييكانو، بينما يواجه برشلونة سيلتا فيجو.

بالاضافة إلى مباريات ضمن الدوري الألماني، الفرنسي والإيطالي، ولُعشاق ليونيل ميسي نصيب، حيث يلتقي إنتر ميامي وناشفيل في لقاء مهم ضمن الدوري الأمريكي، وعلى صعيد اللقاءات العربية، فنحن على موعد مع ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

ويمكن مشاهدة مباريات إنتر ميامي في الأمريكي عبر منصة "Apple TV".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 "09-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - برايتون17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد السعدي
برينتفورد - نيوكاسل17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDحفيظ دراجي
نوتينجهام فورست - ليدز يونايتد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDأحمد عبده
أستون فيلا - بورنموث17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDنوفل باشي
مانشستر سيتي - ليفربول19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
أتلتيك بيلباو - ريال أوفييدو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري
رايو فاييكانو - ريال مدريد18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعلي محمد علي
فالنسيا - ريال بيتيس20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعبد الله الغامدي
ريال مايوركا - خيتافي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد بركات
سيلتا فيجو - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - ساسوولو14:30 السعودية، 15:30 الإماراتSTARZPLAYغازي العمري
STC
بولونيا - نابولي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAYعيسى الحربين
STC
روما - أودينيزي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAYفيصل الهندي
STC
شاشافهد العتيبي
الإنتر - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYمحمد الشامسي
STC
شاشاعلي دراج

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرايبورج - سانت باولي17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد VIPعائد العصيمي
شتوتجارت - أوجسبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد VIPمحمد الخامسي
فرانكفورت - ماينتس21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC Actionأحمد النفيسة
شاهد VIP

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لوريان - تولوز17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Xtra 4محمد بركات
ستراسبورج - ليل19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDباسم الزير
أنجيه - أوكسير19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDجواد بدة
ميتز - نيس19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Xtra 4محمد المبروكي
ليون - باريس سان جيرمان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي

كأس السوبر المصري

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيراميكا كليوباترا - بيراميدز14:45 مصر، 16:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
ON Sport 1لم يُعلن بعد
الأهلي - الزمالك17:30 مصر، 19:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
ON Sport 1بلال علام
دبي الرياضية 1رؤوف خليف

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - الجندل15:30 السعودية، 16:30 الإماراتقنوات ثمانية
البكيرية - الجبيل17:55 السعودية، 18:55 الإماراتقنوات ثمانية
الرائد - الأنوار17:55 السعودية، 18:55 الإماراتقنوات ثمانية

الدوري الأمريكي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - ناشفيل04:00 السعودية، 05:00 الإماراتApple TV

