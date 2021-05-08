جدول مباريات اليوم الأحد 9 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 9 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأحد 9 مايو 2021، وذلك في البطولات العربية والأوروبية على حدٍ سواء.

سيستضيف نادي وولفرهامبتون نادي برايتون في الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيواجه مانشستر يونايتد أستون فيلا وآرسنال وت بروميتس وإيفرتون وست هام.

وسيكون عشاق كرة كرة القدم على موعد مع قمة من قمم الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد نادي إشبيلية، وذلك بعد مباريات خيتافي ضد إيبار وفالنسيا ضد بلد الوليد وفياريال ضد سيلتا فيجو.

قمة أخرى منتظرة لكن في الدوري الإيطالي ستقام اليوم، ستجمع بين يوفنتوس وميلان المتنافسان على بطاقة للتأهل لدوري أبطال أوروبا، كذلك سيواجه جنوى ساسوولو وبارما أتالانتا وهيلاس فيرونا تورينو وبينيفينتو كالياري وروما كروتوني.

وفي الدوري الألماني سيلتقي نادي كولن مع فرايبورج، وآينتراخت فرانكفورت مع ماينتس وهيرتا برلين مع أرمينيا بيليفيلد.

وعربيًا سنكون اليوم على موعد مع مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه طلائع الجيش غزل المحلة والمصري مصر المقاصة وإنبي الاتحاد السكندري، كذلك يلتقي نادي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 9 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 مايو"9-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - برايتون 13:00 مصر، 13:00 السعودية bein sport premium 1 أستون فيلا - مانشستر يونايتد 15:05 مصر، 16:05 السعودية bein sport premium 1 وست هام - إيفرتون 17:30 مصر، 18:30 السعودية bein sport premium 1 آرسنال - وست بروميتش 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - إيبار 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - بلد الوليد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية. beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - ساسوولو 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 3 بارما - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 هيلاس فيرونا - تورينو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 بينيفينتو - كالياري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 روما - كروتوني 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 يوفنتوس - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - فرايبيورج 13:30 مصر، 14:30 السعودية Sport 2 Hungary آينتراخت فرانكفورت - مانيتس 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sport 2 Hungary هيرتا برلين - أرمينيا بيليفيلد 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport 2 Hungary

الدوري الفرنسي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة سانت إتيان - مارسيليا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 ميتز - نيم 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 أنجيه - ديجون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستراسبورج - مونبلييه 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 نيس - ستاد بريست 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ستاد ريمس - موناكو 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2 رين - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية. beIN Sports HD 2

الدوري المصري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - غزل المحلة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports المصري - مصر المقاصة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports إنبي - الاتحاد السكندري 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports

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