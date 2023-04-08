جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام كرة القدم الممتعة، حيث نشاهد فيها أهم البطولات السعودية والمصرية، بالإضافة لأقوى الدوريات في إنجلترا وإسبانيا بما تحمله من متعة.

shahid

ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها النصر في ضيافة الفيحاء، والاتحاد أمام الوحدة، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي، كما سنتابع الجولة 28 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الأخدود ضد العروبة.

وفي الدوري الإنجليزي سنتابع مباراة هامة تجمع ليفربول ضد آرسنال ضمن الجولة الـ30، بينما يخوض فرق الدوري الإسباني مباريات الجولة 28، حيث نتابع أتلتيكو مدريد ضيفاً على رايو فاييكانو، وألميريا في مواجهة فالنسيا.

وفي الدوري المصري سنكون على موعد مع مباريات الجولة 24، والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، كما سيتواجه كلً من إنبي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى مباراة سموحة ضد الداخلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 "9-4-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الاتفاق 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP أبها - الباطن 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP الفيحاء - النصر 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP الوحدة - الاتحاد 22:00 مصر، 23:00 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - العروبة 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية الحزم - الشعلة 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية أحد - الخلود 21:00 مصر، 22:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - كريستال بالاس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - آرسنال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - قادش 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - فالنسيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الداخلية 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 2 إنبي - المقاولون العرب 21:15 مصر، 22:15 السعودية الزمالك - البنك الأهلي 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 1

Shahid