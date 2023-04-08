جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Liverpool Arsenal AnfieldGetty
دوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالوحدة vs الإتحادالوحدةالإتحادالفيحاء vs النصرالدوري الإنجليزي الممتازالفيحاءليفربول vs أرسنالالنصرأبها vs الباطنأبهاالباطنالتعاون vs الإتفاقالتعاونالإتفاقأحد vs الخلودأحدالخلودالحزم vs الشعلةالحزمالشعلةالأخدود vs العروبةالأخدودالعروبةليفربولأرسنالليدز يونايتد vs كريستال بالاسليدز يونايتدكريستال بالاسرايو فاييكانو vs أتليتكو مدريدرايو فاييكانوأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاألميريا vs فالنسياألميريافالنسياريال بيتيس vs قادشريال بيتيسقادشبلد الوليد vs ريال مايوركابلد الوليدريال مايوركاالزمالك vs البنك الأهليالزمالكالبنك الأهليالدوري المصري الممتازإنبي vs المقاولون العربإنبيالمقاولون العربسموحة vs الداخليةسموحةالداخلية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام كرة القدم الممتعة، حيث نشاهد فيها أهم البطولات السعودية والمصرية، بالإضافة لأقوى الدوريات في إنجلترا وإسبانيا بما تحمله من متعة.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها النصر في ضيافة الفيحاء، والاتحاد أمام الوحدة، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي، كما سنتابع الجولة 28 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الأخدود ضد العروبة.

وفي الدوري الإنجليزي سنتابع مباراة هامة تجمع ليفربول ضد آرسنال ضمن الجولة الـ30، بينما يخوض فرق الدوري الإسباني مباريات الجولة 28، حيث نتابع أتلتيكو مدريد ضيفاً على رايو فاييكانو، وألميريا في مواجهة فالنسيا.

وفي الدوري المصري سنكون على موعد مع مباريات الجولة 24، والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، كما سيتواجه كلً من إنبي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى مباراة سموحة ضد الداخلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 "9-4-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
التعاون - الاتفاق21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
أبها - الباطن21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
الفيحاء - النصر21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
الوحدة - الاتحاد22:00 مصر، 23:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - العروبة20:50 مصر، 21:50 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - الشعلة20:50 مصر، 21:50 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الخلود21:00 مصر، 22:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليدز يونايتد - كريستال بالاس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - آرسنال17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلد الوليد - ريال مايوركا14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - قادش16:15 مصر، 17:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا - فالنسيا18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - الداخلية21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2
إنبي - المقاولون العرب21:15 مصر، 22:15 السعودية
الزمالك - البنك الأهلي21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1

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