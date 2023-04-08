جدول مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها النصر في ضيافة الفيحاء، والاتحاد أمام الوحدة، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي، كما سنتابع الجولة 28 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الأخدود ضد العروبة.
وفي الدوري الإنجليزي سنتابع مباراة هامة تجمع ليفربول ضد آرسنال ضمن الجولة الـ30، بينما يخوض فرق الدوري الإسباني مباريات الجولة 28، حيث نتابع أتلتيكو مدريد ضيفاً على رايو فاييكانو، وألميريا في مواجهة فالنسيا.
وفي الدوري المصري سنكون على موعد مع مباريات الجولة 24، والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، كما سيتواجه كلً من إنبي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى مباراة سموحة ضد الداخلية.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.