جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي من أهمها لقاء مانشستر سيتي وآرسنال، بينما يحل ليفربول ضيفاً على برايتون.

وفي الدوري الإسباني يخوض برشلونة لقاءً هامًا ضد غرناطة ضمن الجولة التاسعة، في محاولاتهم لتدارك فقدان النقاط التي هُدرت أمام ريال مايوركا وخيتافي، كما يلتقي أتلتيكو مدريد بريال سوسييداد، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإيطالي والتي أهمها مباراة نابولي وفيرونتينا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 "08-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة برايتون - ليفربول 16:00 مصر والسعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 1 وست هام - نيوكاسل 16:00 مصر والسعودية جواد بدة beIN Sports HD 2 وولفرهامبتون - أستون فيلا 16:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD Xtra 1 آرسنال - مانشستر سيتي 18:30 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فياريال - لاس بالماس 15:00 مصر والسعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 17:15 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس 19:30 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 8 سيلتا فيجو - خيتافي 19:30 مصر والسعودية محمد فوزي beIN Sports HD 3 غرناطة - برشلونة 22:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 3

الدوري الأمريكي MLS - المجموعة الشرقية

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - سينسيناتي 02:30 مصر والسعودية -

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لاتسيو - أتالانتا 16:00 مصر والسعودية خالد الغول AD SPORTS Premium 1

Starz Play App كالياري - روما 19:00 مصر والسعودية عصام عبده AD SPORTS Premium 1

Starz Play App نابولي - فيورنتينا 21:45 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة باير ليفركوزن - كولن 16:30 مصر والسعودية سمير اليعقوبي beIN Sports HD 6 بايرن ميونخ - فرايبورج 18:30 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الإسماعيلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 بيراميدز - إنبي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

الدوري الفرنسي - الجولة 8