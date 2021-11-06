جدول مباريات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى، قبل فترة التوقف الدولي.

البداية كالعادة بالدوري الإنجليزي، إذ يلعب آرسنال أمام واتفورد، وتوتنهام مع إيفرتون، ووليدز يونايتد أمام ليستر سيتي، وينهي ليفربول ووست هام مباريات الجولة الحادية عشر في البريميرليج.

وفي الدوري الإسباني، يواجه اليوم فياريال نظيره خيتافي، وأتلتيكو مدريد يحل ضيفًا على فالنسيا، ويلعب ريال بيتيس مع إشبيلية.

الدوري الإيطالي هو الأكثر متعة اليوم، فسيشهد اليوم إقامة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، ويلعب نابولي مع هيلاس فيرونا، ويحل روما ضيفًا على فينيسيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 نوفمبر "7-11-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - واتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة فينيسيا - روما 13:30 مصر، 14:30 السعودية Lega Serie A YouTube سامبدوريا - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - أودينيزي - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - لاتسيو - ساليرنيتانا 19:00 مصر، 20:00 السعودية - نابولي - هيلاس فيرونا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية - كولن - أونيون برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية - جرويتر فورت - آينتراخت فرانكفورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية -

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