الهوس بالاستحواذ .. كيف يلعب برشلونة مع تشافي هيرنانديز؟

قضى تشافي هيرنانديز مع برشلونة 25 عامًا، وغادر وهو في سن الـ 35 في عام 2015، ولكن الجميع كان يعلم حينها أنها مسألة وقت فقط وسيعود تشافي إلى بيته من جديد، والآن العودة تقترب.

أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي لبرشلونة، عن التعاقد مع تشافي لتدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال رونالد كومان والذي رحل الأسبوع الماضي بسبب تراجع الأداء والنتائج.

وتنتظر جماهير برشلونة، من أسطورتهم إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها، واستعادة أمجاد الماضي وعودة أسلوب لعب الكرة الجميل التي دائمًا ما اشتهر به البلاوجرانا، خاصة أن تشافي من مدرسة بيب جوارديولا ويوهان كرويف تلك المدرسة التي وصلت مع برشلونة إلى منصات التتويج.

وكان تشافي قد تألق تحت قيادة جوارديولا من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم، وساهم هذا بشكل كبير في بناء شخصيته التي ساعدته أثناء رحلته مع السد القطري سواء كلاعب ومن بعدها كمدرب، ليحقق خلال تلك الفترة العديد من الألقاب.

لأول مرة منذ يناير 1998 😳



فشل برشلونة في الفوز بمباراة في الدوري الإسباني رغم تقدمه بفارق 3 أهداف. ❌ pic.twitter.com/nWKNE3OW82 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2021

وعن أسلوبه في التدريب، قال تشافي في تصريحات صحفية: "أحب أن يتحكم فريقي بالكرة، فأنا أعاني عندما لا أمتلك الكرة، سواء كلاعب أو مدرب أفعل كل ما في وسعي من أجل الاستحواذ على الكرة، أنا مهوس بالاستحواذ للهجوم وخلق الفرص".

وتابع: "الكرة ليست قنبلة، إنها كنز على جميع اللاعبين أن يستمتعوا بأنها معهم، في النهاية الاستحواذ على الكرة إدمان، وأجمل شيء في كرة القدم هو الاستحواذ عليها والهجوم بها".

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وهذا ما ظهر واضحًا في آخر خمس مباريات لتشافي مع السد عندما سجل فيهم 24 هدفًا، وخسر في مسيرته كمدرب 16 مباراة فقط مع السد من أصل 93 مباراة.

ويعتمد تشافي هذا الموسم على اللعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي باستخدام طريقة لعب 3-4-3، أو 3-5-2 وبرر المدرب الإسباني هذا الأمر، وقال: " أهم شيء هو فتح الملعب وتوسيعه على أوسع نطاق ممكن وعمق قدر الإمكان، نحن نعمل على التمركز في الوسط أثناء التدريبات لتوليد أكبر تفوق عددي ممكن في نصف ملعب المنافس".

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا طريقة لعب تشافي المحتملة مع برشلونة.

ما طريقة لعب برشلونة تحت قيادة تشافي؟

إن قرر تشافي الاعتماد على طريقة 4-3-3، التي يفضلها جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، فسيعتمد على الثاني إريك جارسيا، ورونالد أراوخو في قلبي الدفاع مع منح جارسيا أفضلية للزيادة وبناء الهجمات من وسط الملعب.

بينما سيعتمد في الجانب الهجومي، على الثنائي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي كجناحي للفريق.

أما في حال اعتماد تشافي على طريقة لعب 3-4-3، فسيكون اعتماده الكلي ثنائي الوسط الدفاعي وهو سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى فرينكي دي يونج، مع منح فرصة للثنائي الشباب بيدري وجافي، لمنح مزيد من الحيوية والنشاط لوسط الفريق الكتالوني.

وسيكون في الجانب الخلفي الثلاثي، جارسيا، أراوخو، بالإضافة إلى مينيجويزا.

والآن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيتعامل تشافي مع زملائه السابقين، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، وهل سيتحلى بالشجاعة اللازمة للتخلص منهم بشكل تدريجي إن لزم لتجديد الدماء داخل الفريق.