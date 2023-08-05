جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" مواجهات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من اللقاءات الهامة، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين غاية في الأهمية في ثمن نهائي كأس الملك سلمان، والتي يتواجه فيها الرجاء والنصر، بينما يلتقي الشباب والوحدة الإماراتي.

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كما سنتابع بطولة درع المجتمع الإنجليزي، والتي تُعرف سابقاً باسم الدرع الخيرية، والتي يتواجه فيها آرسنال ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد، لذا يُشارك الجانرز كونه وصيف الدوري.

وبالإضافة إلى متابعتنا لأكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، نتابع أيضاً مباريات دور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 "06-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - جنوب إفريقيا 05:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium السويد - الولايات المتحدة 12:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - النصر 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP الشباب السعودي - الوحدة الإماراتي 21:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

درع المجتمع الإنجليزي - الدرع الخيرية

المباراة الموعد القنوات الناقلة آرسنال - مانشستر سيتي 18:00 مصر والسعودية beiN Sports Premium 1

المباريات الودية التحضيرية - أندية

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