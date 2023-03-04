جدول مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Liverpool Manchester United Premier League@Getty
الدوري الإنجليزي الممتازليفربول vs مانشستر يونايتدالدوري الإسباني - لا ليجاليفربولريال بيتيس vs ريال مدريدمانشستر يونايتدبرشلونة vs فالنسياالدوري الإيطالي - سيري آنوتنغهام فورست vs إيفرتوننوتنغهام فورستإيفرتونريال بيتيسريال مدريدبلد الوليد vs إسبانيولروما vs يوفنتوسبلد الوليدإنتر ميلان vs ليتشيإسبانيولبرشلونةفالنسيارايو فاييكانو vs أتليتيكو بلباورايو فاييكانوأتليتيكو بلباورومايوفنتوسإنتر ميلانليتشيالدوري المصري الممتازسامبدوريا vs ساليرنيتاناسامبدورياساليرنيتاناسبيزيا vs هيلاسسبيزياهيلاسحرس الحدود vs سيراميكا كليوباتراحرس الحدودسيراميكا كليوباترا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش سوياً اليوم الأحد الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولة الإنجليزية والإسبانية والإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات يوم الأحد 5 مارس 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة غاية في القوة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة 26.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني، حيث نشاهد ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس، بينما يواجه برشلونة فريق فالنسيا، بالإضافة إلى مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإيطالي، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على روما، بينما يستضيف إنتر ليتشي، كما سنتابع مباراة وحيدة في الدوري المصري بين حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 "5-3-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتينجهام فورست - إيفرتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلد الوليد - إسبانيول15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
برشلونة - فالنسيا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
رايو فاليكانو - أتلتيك بيلباو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 4
ريال بيتيس - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - ليتشي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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روما - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 21

هل سيدافع مانشستر سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي؟

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3115 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1

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