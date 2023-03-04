جدول مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نعيش سوياً اليوم الأحد الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولة الإنجليزية والإسبانية والإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.
ونبدأ حديثنا عن مباريات يوم الأحد 5 مارس 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة غاية في القوة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة 26.
كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني، حيث نشاهد ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس، بينما يواجه برشلونة فريق فالنسيا، بالإضافة إلى مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإيطالي، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على روما، بينما يستضيف إنتر ليتشي، كما سنتابع مباراة وحيدة في الدوري المصري بين حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.
جدول مباريات اليوم الأحد 5 مارس 2023 "5-3-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 26
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نوتينجهام فورست - إيفرتون
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ليفربول - مانشستر يونايتد
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 24
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بلد الوليد - إسبانيول
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|برشلونة - فالنسيا
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|رايو فاليكانو - أتلتيك بيلباو
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
|ريال بيتيس - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر - ليتشي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|روما - يوفنتوس
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 21
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|OnTime Sports 1