جدول مباريات اليوم الأحد 31 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 31 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي تشيلسي مع بيرنلي، وكذلك يتواجه ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد،وبعد فوزه على توتنهام بثلاثية يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام.

أما الدوري الإسباني، فيلتقي المتصدر أتلتيكو مدريد مع نظيره قادش، وأيضًا المواجهة الأبرز اليوم التي ستسمح لكتيبة كومان بأخذ الثأر بعد لقاء السوبر حيث يستضيف برشلونة نادي أتلتيك بيلباو على كامب نو.

والدوري الإيطالي بموسم مشتعل، يحل لاتسيو ضيفًا على أتالانتا، كما يلتقي صاحب المركز الثالث روما ضد هيلاس فيرونا.

أيضًا في الدوري الفرنسي يواجه باريس سان جيرمان نادي لوريان صاحب المركز قبل الأخير.

الكرة العربية سيكون لها حضور أيضًا، ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين توجد ثلاث مباريات، الأولى بين الرائد وضمك، ثم يلعب القادسية والوحدة وأخيرًا الأهلي والباطن

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 31 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 يناير "31-1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - بيرنلي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 وست هام - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 برايتون - توتنهام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 قادش - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 جرناطة - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 نابولي - بارما 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 روما - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - باريس سان جيرمان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - ضمك 15:45 السعودية، 14:45 مصر الرياضية السعودية 1 القادسية - الوحدة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الرياضية السعودية 2 الأهلي - الباطن 20:10 السعودية، 19:10 مصر الرياضية السعودية 1

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