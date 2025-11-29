جدول مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين تشيلسي وآرسنال، وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد مع جيرونا، كما نتابع لقاء إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

ويمكنك متابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي عبر تطبيق "Apple TV".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 "30-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي وست هام - ليفربول 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حفيظ دراجي نوتينجهام فورست - برايتون 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد عبده أستون فيلا - وولفرهامبتون 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN SPORTS 3 HD سمير اليعقوبي تشيلسي - آرسنال 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - فياريال 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD عامر الخوذيري إشبيلية - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD أحمد البلوشي سيلتا فيجو - إسبانيول 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد السعدي جيرونا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليتشي - تورينو 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات STARZPLAY غاز العمري STC TV بيزا - إنتر ميلان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY عيسى الحربين STC TV شاشا - أتالانتا - فيورنتينا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY فيصل الهندي STC TV روما - نابولي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY عامر عبد الله STC TV شاشا فهد العتيبي

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أنيس السحباني فرانكفورت - فولفسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني فرايبورج - ماينتس 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC Action عصام عبده شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - بريست 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD باسم الزير أنجيه - لانس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد نضال لوريان - نيس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عبد الله الغامدي لوهافر - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD مصطفى ناظم ليون - نانت 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد المبروكي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سانت إلوي لوبوبو - الهلال 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS 6 HD علي محمد علي الملعب المالي - سيمبا 18:00 مصر، 17:00 تونس beIN SPORTS 7 HD محمد بركات

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيروبي - مانيما 14:00 مصر، 13:00 المغرب beIN SPORTS 7 HD محمد المبروكي سينجيدا - ستيلينبوش 18:00 مصر، 17:00 الجزائر beIN SPORTS 6 HD نوفل باشي سان بيدرو - دجوليبا 18:00 مصر، 17:00 الجزائر beIN SPORTS 9 HD جواد بدة

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فاركو - بني سويف 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Sport 2 محمد مصطفى عفيفي إنبي - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 طارق الأدور

الدوري الأمريكي - نصف النهائي