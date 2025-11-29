تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين تشيلسي وآرسنال، وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد مع جيرونا، كما نتابع لقاء إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

ويمكنك متابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي عبر تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 "30-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - مانشستر يونايتد15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي
وست هام - ليفربول17:05 السعودية، 18:05 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحفيظ دراجي
نوتينجهام فورست - برايتون17:05 السعودية، 18:05 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد عبده
أستون فيلا - وولفرهامبتون17:05 السعودية، 18:05 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDسمير اليعقوبي
تشيلسي - آرسنال19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDخليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ريال سوسييداد - فياريال16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDعامر الخوذيري
إشبيلية - ريال بيتيس18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDأحمد البلوشي
سيلتا فيجو - إسبانيول20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد السعدي
جيرونا - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

 الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ليتشي - تورينو14:30 السعودية، 15:30 الإماراتSTARZPLAYغاز العمري
STC TV
بيزا - إنتر ميلان17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAYعيسى الحربين
STC TV
شاشا-
أتالانتا - فيورنتينا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAYفيصل الهندي
STC TV
روما - نابولي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYعامر عبد الله
STC TV
شاشافهد العتيبي

 الدوري الألماني - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هامبورج - شتوتجارت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأنيس السحباني
فرانكفورت - فولفسبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
فرايبورج - ماينتس21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC Actionعصام عبده
شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - بريست17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDباسم الزير
أنجيه - لانس19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد نضال
لوريان - نيس19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعبد الله الغامدي
لوهافر - ليل19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمصطفى ناظم
ليون - نانت22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد المبروكي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سانت إلوي لوبوبو - الهلال15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORTS 6 HDعلي محمد علي
الملعب المالي - سيمبا18:00 مصر، 17:00 تونسbeIN SPORTS 7 HDمحمد بركات

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيروبي - مانيما14:00 مصر، 13:00 المغربbeIN SPORTS 7 HDمحمد المبروكي
سينجيدا - ستيلينبوش18:00 مصر، 17:00 الجزائرbeIN SPORTS 6 HDنوفل باشي
سان بيدرو - دجوليبا18:00 مصر، 17:00 الجزائرbeIN SPORTS 9 HDجواد بدة

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فاركو - بني سويف14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 2محمد مصطفى عفيفي
إنبي - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1طارق الأدور

الدوري الأمريكي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنتر ميامي - نيويورك سيتي02:00 السعودية، 03:00 الإماراتApple TV

طالع الجدول بالكامل من هنا

