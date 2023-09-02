جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Bruno Fernandes Manchester United Arsenal 2023Getty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاأرسنال vs مانشستر يونايتدأرسنالمانشستر يونايتدكريستال بالاس vs ولفرهامبتونكريستال بالاسولفرهامبتونليفربول vs أستون فيلاليفربولأستون فيلاأوساسونا vs برشلونةأوساسونابرشلونةأتليتكو مدريد vs إشبيليةأتليتكو مدريدإشبيليةريال مايوركا vs أتليتيكو بلباوريال مايوركاأتليتيكو بلباوجيرونا vs لاس بالماسجيرونالاس بالماسإمبولي vs يوفنتوسإمبولييوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آإنتر ميلان vs فيورنتيناإنتر ميلانفيورنتيناAl Batin vs Al Kholoodالباطنالخلوددوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالجبلين vs هجرالجبلينهجرالعربي vs القيصومةالعربيالقيصومةآينرتخت فرانكفورت vs كولنآينرتخت فرانكفورتكولنالدوري الألماني - بوندسليجايونيون برلين vs لايبزيجيونيون برلينلايبزيجليون vs باريس سان جيرمانليونباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1نيس vs ستراسبورغنيسستراسبورغليل vs مونبلييهليلمونبلييه

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بالتأكيد ستكون أهمها مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة ليفربول وأستون فيلا.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وأوساسونا ومباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، ولعشاق الدوري الإيطالي ستكون هناك مباراة ليوفينتوس ضد إمبولي، بينما يواجه إنتر فريق فيورنتينا ضمن الجولة الثالثة من السيري آ، بالإضافة إلى مباريات الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 "03-09-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كريستال بالاس - وولفرهامبتون16:00 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports 2 HD Premium
ليفربول - أستون فيلا16:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports 1 HD Premium
آرسنال - مانشستر يونايتد18:30 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جيرونا - لاس بالماس15:00 مصر والسعوديةأحمد المعمريbeIN Sports HD 1
ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو17:15 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - إشبيلية19:30 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 1
أوساسونا - برشلونة22:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إنتر - فيورنتينا19:30 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAD SPORTS Premium 1
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إمبولي - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةعصام عبدهAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

دوري يلو السعودي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - هجر19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العربي - القيصومة19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الباطن - الخلود20:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليل - مونبلييه16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
نيس - ستراسبورج18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
ليون - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آينتراخت فرانكفورت - كولن16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
يونيون برلين - لايبزيج18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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