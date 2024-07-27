تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على بعض من المواجهات الودية، ولكنها لقاءات هامة وقوية لأكثر الفرق شعبية سواء في أوروبا أو حتى في على المستوى العربي.

ونبدأ حديثناً عن لقاء ناري يجمع التاريخ في مواجهة الحاضر، حيث يلتقي ميلان ومانشستر سيتي على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، كما نتابع أيضاً مباراة غاية في القوة بين آرسنال ومانشستر يونايتد، في المقابل أختار فريق النصر أن يخوض مباراته أمام بورتو ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024؟

إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بأي مباراة لا تذاع في الشرق الأوسط يمكنك الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 "28-07-2024"

مباريات ودية - أندية