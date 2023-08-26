جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، ومباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.
ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وفياريال ومباراة فالنسيا ضد أوساسونا، ولعشاق الدوري الإيطالي ستكون هناك مباراة ليوفينتوس ضد بولونيا، ونابولي في مواجهة ساسوولو ضمن الجولة الثانية من السيري آ، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي.
ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 "27-08-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|بيرنلي - استون فيلا
|16:00 مصر والسعودية
|-
|beIN Sports 2 HD Premium
|شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي
|16:00 مصر والسعودية
|علي محمد علي
|beIN Sports 1 HD Premium
|نيوكاسل يونايتد - ليفربول
|18:30 مصر والسعودية
|عصام الشوالي
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|فياريال - برشلونة
|18:30 مصر والسعودية
|خالد الحدي
|beIN Sports HD 1
|فالنسيا - أوساسونا
|20:30 مصر والسعودية
|أحمد عبده
|beIN Sports HD 4
|أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس
|22:30 مصر والسعودية
|أحمد فؤاد
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|يوفنتوس - بولونيا
|19:30 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|نابولي - ساسوولو
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|لاتسيو - جنوى
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 2
Starz Play App
دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|هجر - الصفا
|18:50 مصر والسعودية
|السعودية الرياضية
|القادسية - الباطن
|18:45 مصر والسعودية
|السعودية الرياضية
|القيصومة - الجندل
|20:40 مصر والسعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الفرنسي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|رين - لوهافر
|14:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|لوريان - ليل
|18:05 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|نيس - ليون
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
الدوري الألماني - الجولة 2
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ماينز 05 - آينتراخت فرانكفورت
|16:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|بايرن ميونخ - أوجسبورج
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3