جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، ومباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وفياريال ومباراة فالنسيا ضد أوساسونا، ولعشاق الدوري الإيطالي ستكون هناك مباراة ليوفينتوس ضد بولونيا، ونابولي في مواجهة ساسوولو ضمن الجولة الثانية من السيري آ، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي.

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6675 دومينيك سوبوسلاي

4664 ميسون ماونت

4998 ساندرو تونالي

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 "27-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بيرنلي - استون فيلا 16:00 مصر والسعودية - beIN Sports 2 HD Premium شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي 16:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل يونايتد - ليفربول 18:30 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فياريال - برشلونة 18:30 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 1 فالنسيا - أوساسونا 20:30 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 4 أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 22:30 مصر والسعودية أحمد فؤاد beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بولونيا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App نابولي - ساسوولو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App لاتسيو - جنوى 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2

Starz Play App

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - الصفا 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية القادسية - الباطن 18:45 مصر والسعودية السعودية الرياضية القيصومة - الجندل 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة رين - لوهافر 14:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 لوريان - ليل 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 نيس - ليون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 2