جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
نستكمل من جديد مباريات دوري الأبطال الآسيوي، حيث نتابع نصف النهائي للمعسكر الغربي، بعد انتهاء مباريات الشرق الآسيوي بتأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل ذلك وأكثر نستعرضه معكم اليوم الأحد 26 فبراير 2023.
نبدا بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب فولاد خوزستان، ليواجه الدحيل الفائز على الشباب، لتحديد المتأهل لمباراة النهائي أمام أوراوا ريد دياموندز.
كما سنتابع اليوم مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي أبرزها مباراة برشلونة ضد ألميريا، بينما نتابع في الدوري الإيطالي أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الـ24، بالإضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 "26-2-2023"
دوري أبطال آسيا - نصف النهائي
الدوري الإنجليزي - الجولة 25
الدوري الإسباني - الجولة 23
كأس كاراباو - النهائي
كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الثالثة (دور المجموعات)
الدوري الإيطالي - الجولة 24
الدوري الفرنسي - الجولة 25
الدوري المصري – الجولة 20
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