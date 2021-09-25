جدول مباريات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
تتواصل المباريات المثيرة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في الدوريات الأوروبية المشتعلة مع بدايتها.
سنكون اليوم على موعد مع ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيستضف ساوثامبتون وولفرهامبتون.
وفي الجولة السابعة من الدوري الإسباني، يسواجه ريال مايوركا أوساسونا وبرشلونة ليفانتي، كما يستضيف ريال سوسييداد إلتشي ورايو فاييكانو قادش وريال بيتيس خيتافي.
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بداية مباريات اليوم في الدوري الإيطالي ستكون قوية، حيث ستجمع بين يوفنتوس وسامبدوريا، ويليه مباريات ساسوولو ضد ساليرنيتانا وأودينيزي ضد فيورنتينا وإمبولي ضد بولونيا وديربي العاصمة بين روما ولاتسيو وأخيرًا سيواجه نابولي كالياري.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 سبتمبر "26-9-2021":
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة السابعة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ساوثامبتون - وولفرهامبتون
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|آرسنال - توتنهام
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|الدوري الإسباني - الجولة السابعة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مايوركا - أوساسونا
|14:00 مصر، 15:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|برشلونة - ليفانتي
|16:15 مصر، 17:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال سوسييداد - إلتشي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|رايو فاييكانو - قادش
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 5
|ريال بيتيس - خيتافي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|الدوري الإيطالي - الجولة السادسة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|يوفنتوس - سامبدوريا
|12:30 مصر، 13:30 السعودية
|Lega Serie A YouTube
|ساسوولو - ساليرنيتانا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Lega Serie A YouTube
|أودينيزي - فيورنتينا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|غير مذاعة
|إمبولي - بولونيا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|غير مذاعة
|لاتسيو - روما
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|Lega Serie A YouTube
|نابولي - كالياري
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|غير مذاعة
|الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|بوردو - رين
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ستاد بريست - ميتز
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|تروا - أنجيه
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Premium
|ستاد ريمس - نانت
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|كليرمون - موناكو
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|مارسيليا - لانس
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 2
|الدوري الألماني - الجولة السادسة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|بوخوم - شتوتجارت
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|غير مذاعة
|فرايبورج - أوجسبورج
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|غير مذاعة