جدول مباريات اليوم الأحد 25 يوليو 2021 والقنوات الناقلة
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مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الأحد 25 يوليو 2021.
في أولمبياد طوكيو 2021، سيواجه منتخب مصر الأرجنتين ونيوزلندا الهندوراس وفرناس جنوب إفريقيا، كما سيلتقي المنتخب البرازيلي منتخب كوت ديفوار وستواجه أستراليا إسبانيا واليابان المكسيك ورومانيا كوريا الجنوبية والسعودية ألمانيا.
وفي الكأس الذهبية، سيواجه منتخب قطر السلفادور والمكسيك الهندوراس.
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كما يستضيف الإنتاج الحربي الأهلي اليوم في ستاد السلام، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 يوليو "25-7-2021":
|بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|قطر - السلفادور
|01:30 مصر، 02:30 قطر
|beIN Sports 1 HD
|المكسيك - الهندوراس
|04:00 مصر، 05:00 قطر
|beIN Sports 2 HD Premium
|أولمبياد طوكيو - دور المجموعات
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المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|مصر - الأرجنتين
|09:30 مصر، 10:30 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|نيوزلندا - الهندوراس
|10:00 مصر، 11:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|فرنسا - جنوب إفريقيا
|10:00 مصر، 11:00 السعودية
|beIN Sports HD 6
|البرازيل - كوت ديفوار
|10:30 مصر، 11:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|أستراليا - إسبانيا
|12:30 مصر، 13:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
|اليابان - المكسيك
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|رومانيا - كوريا الجنوبية
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports HD 5
|السعودية - ألمانيا
|13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beIN 4K HDR
|الدوري المصري - الجولة 24
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المباراة
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الموعد
|القنوات الناقلة
|الإنتاج الحربي - الأهلي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON TIME SPORT