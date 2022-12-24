جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 والذي سنتابع فيها مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي (دوري روشن)، والتي يلتقي فيها ضمك ضد الوحدة، العدالة ضد أبها و الاتفاق ضد الخليج.

كما سنكون على موعد مع الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يحل المصري على الإسماعيلي، كما يستضيف الأهلي سموحة بينما يواجه الزمالك المقاولون.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 "25-12-2022"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الوحدة 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP العدالة - أبها 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP الاتفاق - الخليج 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - المصري 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 المقاولون العرب - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 الأهلي - سموحة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1