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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليليفربول v برينتفوردريال مدريد v ريال بلد الوليدليفربولبرينتفوردوولفرهامبتون v تشلسيوولفرهامبتونتشلسيبورنموث v نيوكاسل يونايتدبورنموثنيوكاسل يونايتدريال مدريدريال بلد الوليدأتلتيكو مدريد v جيروناأتلتيكو مدريدجيرونامارسيليا v رايمسمارسيليارايمسالدوري الفرنسينابولي v بولونيانابوليبولونياروما v إيمبوليروماإيمبوليفولفسبورج v بايرن ميونخفولفسبورجبايرن ميونخالدوري الألمانيإنتر ميامي v سينسيناتيإنتر مياميسينسيناتيالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 حيث نتابع تتمة لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها مباراة ليفربول وبرينتفورد وتشيلسي ضد وولفرهامبتون.

كما نتابع مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام جيرونا في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات الدوريات الفرنسي، الإيطالي، الألماني ودوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 "25-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بورنموث - نيوكاسل يونايتد16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عامر الخوذيري
وولفرهامبتون - تشيلسي16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي
ليفربول - برينتفورد18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - بلد الوليد18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي
ليجانيس - لاس بالماس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2منتصر الأزهري
ألافيس - ريال بيتيس20:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 6عبد الله المعمري
أتلتيكو مدريد - جيرونا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لانس - بريست16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
نانت - أوكسير18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده
نيس - تولوز18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9مضر اليوسف
مارسيليا - رايمس21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نابولي - بولونيا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2فارس عوض
روما - إمبولي21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عامر عبد الله

الدوري الألماني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولفسبورج - بايرن ميونخ16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5حسن العيدروس
سانت باولي - هايندنهايم18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الصفا - العين18:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - العدالة19:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الطائي - جدة20:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الأمريكي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - سينسيناتي02:30 مصر والسعوديةApple TV

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