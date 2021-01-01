جدول مباريات اليوم الأحد 24 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 24 يناير 2021 في الدوري الإسباني والألماني والدوري السعودي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة يحتضن العديد من المباريات والمنافسات القوية في جميع أنحاء العالم.

في الدوري الإسباني تُستأنف اليوم الجولة الـ20، ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلا على إلتشي صاحب المركز الـ18، ومن حسن حظه أن البلوجرانا سيلعب بدون نجم الفريق ليونيل ميسي، كما يستضيف المتصدر أتلتيكو مدريد نادي فالنسيا الذي تمكن من تحسين ترتيبه مؤخرًا.

على صعيد الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس مواجهة ضد بولونيا، وتسعى كتيبة بيرلو لتحقيق الفوز والعودة للمنافسة بعد هزيمة الجولة الماضية أمام إنتر، وأيضًا توجد مواجهة قوية بين لاتسيو وساسولو.

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في الدوري الألماني يحل المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونخ ضيفًا غير مرغوب فيه بالنسبة لشالكه صاحب المركز الأخير.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي توجد قمة نارية تجمع بين النصر والإتحاد الساعة 8:10 بتوقيت مكة المكرمة، وفي نفس الموعد يحل الأهلي ضيفًا على الإتفاق في استاد الأمير محمد بن فهد.

في الدوري المصري توجد مواجهتان، الأولى تجمع بين وادي دجلة والجونة، ثم مباراة إنبي والبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 24 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 يناير "24-1-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - جرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD إلتشي - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - إيبار 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بولونيا 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 جنوى - كالياري 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 هيلاس فيرونا - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - ساسولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية - هوفنهايم - كولن 19:00 مصر، 20:00 السعودية -

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الإتفاق - الأهلي 20:10 السعودية ، 19:10 مصر KSA Sports 2 HD الإتحاد - النصر 20:10 السعودية ، 19:10 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - وادي دجلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD 2 إنبي - البنك الأهلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

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