جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023، حيث نشاهد مباراة النصر الذي استقطب الأسطورة كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق، بينما يتواجه الهلال وأبها، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري روشن السعودي.

كما سنشاهد مباراة غاية في القوة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي في اليوم الأحد، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني سنشاهد قطبي الكرة الإسبانية، حيث يخوض برشلونة مباراتة ضد خيتافي، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 "22-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - أبها 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP النصر - الاتفاق 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أرسنال - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الـ 18

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية Starz Play App يوفنتوس - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الداخلية - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport