تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها لقاء الزمالك والداخلية، ومواجهة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي.

كما نتابع مباراة إنتر ميامي وشيكاغو فاير في الدوري الأمريكي، الذي يشتد فيه الصراع خلف الصدارة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024؟

اذا كنت تريد أن تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لبطولة الدوري الأمريكي فيمكن متابعته عن طريقة تطبيق Apple+

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جدول مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 "21-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المصري - المقاولون العرب 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد البوشي الداخلية - الزمالك 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور إنبي - زد 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي

الدوري الأمريكي - الجولة 25