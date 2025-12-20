تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث نتابع افتتاح البطولة التي ينتظرها الكثير من مُشجعي كرة القدم العربية والإفريقية، وهي كأس الأمم الإفريقية، التي تبدأ بلقاء المغرب "البلد المستضيف" ضد منتخب جزر القمر.

كما ينتظرنا لقاء مهم بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، كما نتابع الجولة السابعة العشرة أيضاً من الدوري الإسباني، والتي يلتقي فيها برشلونة وفياريال، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريق جيرونا، بالاضافة إلى مواجهات الدوري الإيطالي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC tv"

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN

جدول مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 "21-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - جزر القمر21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Max 1عصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 3
المغربية الرياضية "بث أرضي"-

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - مانشستر يونايتد19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جيرونا - أتلتيكو مدريد16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعامر الخوذيري
فياريال - برشلونة18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي
إلتشي - رايو فاييكانو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد السعدي
ريال بيتيس - خيتافي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - بيزا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
ساسوولو - تورينو17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
فيورنتينا - أودينيزي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
جنوى - أتالانتا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماينتس - سانت باولي17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعبد العزيز السبر
هايدنهايم - بايرن ميونخ19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدحاتم بطيشة
MBC أكشن

كأس فرنسا - دور الـ 64

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوكسير - موناكو16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 1جواد بدة
بورج بيروناس - مارسيليا16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي
نيس - سانت إتيان16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد بركات
ستراسبورج - دينكيرك16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 6أحمد سوكو
كونكارنيو - نانت16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 7أحمد عبده
رين - فندي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 4حسن العيدروس
ليون - سانت سير23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد المبروكي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العروبة - الرائد15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية-
العلا - الجندل15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية 3أحمد المنتشري
جدة - أبها17:25 السعودية، 18:25 الإماراتثمانية-
الدرعية - الزلفي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتثمانية-

طالع الجدول بالكامل من هنا

