جدول مباريات اليوم الأحد 20 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك كوبا أمريكا 2021 وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل اليوم المباريات القوية في البطولات القارية للمنتخبات الجارية في الصيف الحالي، كذلك بطولات الأندية التي لم تنته بعد.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، حيث يلتقي منتخب سويسرا مع منتخب تركيا، ويواجه منتخب إيطاليا منتخب ويلز.

وفي كوبا أمريكا 2021، سيلتقي منتخب فنزويلا مع منتخب الإكوادور في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعلى صعيد الأندية، سيواجه القطن الكاميروني شبيبة القبائل الجزائري وبيراميدز الرجاء في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 يونيو"20-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة سويسرا - تركيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 2 إيطاليا - ويلز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كأس الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة القطن الكاميروني - شبيبة القبائل 18:00 مصر، 17:00 الجزائر beIN Sports HD 4 بيراميدز - الرجاء 21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN Sports HD 4

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة فنزويلا - الإكوادور 23:00 مصر، 00:00 السعودية (اليوم التالي) beIN Sports Max HD 5

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