جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي أو حتى العالمي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة تشيلسي ضد وست هام، وإيفرتون ضد استون فيلا.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وقادش ومباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس، وفي الأحداث العالمية سنكون على موعد مع نهائي كأس العالم للسيدات 2023، حيث يُكشف الستار عن بطل العالم، ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي.

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6499 كريستوفر نكونكو

5491 دومينيك سوبوسلاي

4158 ميسون ماونت

4425 ساندرو تونالي

19498 صفقة أخرى 111651 الأصوات

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 "20-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة استون فيلا - إيفرتون 16:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports 1 HD Premium وست هام - تشيلسي 18:30 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جيرونا - خيتافي 18:30 مصر والسعودية محمد فوزي beIN Sports HD 6 برشلونة - قادش 20:30 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 1

كأس العالم للسيدات - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة منتخب إسبانيا - منتخب إنجلترا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - العروبة 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية الجندل - القادسية 19:30 مصر والسعودية السعودية الرياضية الخلود - النجمة 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة روما - ساليرنيتانا 19:30 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App ساسوولو - أتالانتا 19:30 مصر والسعودية أحمد الحامد AD SPORTS Premium 2

Starz Play App أودينيزي - يوفنتوس 21:45 مصر والسعودية عامر عبد الله AD SPORTS Premium 1

Starz Play App ليتشي - لاتسيو 21:45 مصر والسعودية محمد حسين اضرضور AD SPORTS Premium 2

Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة 1