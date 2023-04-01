جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

عدنا من جديد للحماس والإثارة بعد انتهاء التوقف الدولي، لنعود من جديد لزحمة المباريات خاصة في البطولات الخمس الكبرى الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى عودة الدوريات العربية الكبرى كبطولات السعودية ومصر.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 29، بينما نستكمل الجولة 27 من الدوري الإسباني والتي من أهمها مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وأتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس.
وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة غاية في القوة بين نابولي وميلان ضمن الجولة 28، كما سنتابع كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعلى وجه الخصوص مباراة بيراميدز ضد فيوتشر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 "2-4-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|وست هام يونايتد - ساوثامبتون
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - ألميريا
|14:00 مصر، 15:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال مدريد - بلد الوليد
|16:15 مصر، 17:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|فياريال - ريال سوسييداد
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مونزا - لاتسيو
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|روما - سامبدوريا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|نابولي - ميلان
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
كأس الكونفدرالية الأفريقية – دور المجموعات (الجولة 6)
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بيراميدز - فيوتشر
|22:00 مصر، 23:00 السعودية