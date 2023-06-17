جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة خاصة للبطولات الدولية الخاصة بالمنتخبات، نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 عن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي من أهمها مباراة منتخب الجزائر ضد أوغندا، ومباراة نيجيريا ضد سيراليون، بالإضافة إلى مباراة مدغشقر ضد غانا.

كما سنتابع نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب كرواتيا لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة، بعدما يخوض المنتخب الإيطالي مباراته ضد منتخب هولندا لتحديد المركز الثالث والرابع، وبالحديث عن المباريات الودية سيتابع عشاق الفراعنة مباراة منتخب مصر ضد جنوب السودان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 "18-6-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة رواندا - موزمبيق 16:00 مصر والسعودية - تنزانيا - النيجر 16:00 مصر والسعودية - مدغشقر - غانا 17:00 مصر والسعودية - أوغندا - الجزائر 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 إسواتيني - توجو 18:00 مصر والسعودية - الكونغو - مالي 19:00 مصر والسعودية - سيراليون - نيجيريا 19:00 مصر والسعودية - الرأس الأخضر - بوركينا فاسو 19:00 مصر والسعودية - الجابون - جمهورية الكونغو 21:00 مصر والسعودية -

دوري الأمم الأوروبية - النهائي وتحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - إيطاليا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium كرواتيا - إسبانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات