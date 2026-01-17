جدول مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 "18-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - القادسية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية 2 راشد الدوسري الرياض - التعاون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 3 - نيوم - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

كأس أفريقيا 2025 - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السنغال - المغرب 22:00 السعودية، 20:00 المغرب beIN Max 1 جواد بدة beIN Max 2 عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وولفرهامبتون - نيوكاسل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات أستون فيلا - إيفرتون 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - فالنسيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير أتلتيكو مدريد - ألافيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس سيلتا فيجو - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 3 عبد الله الغامدي ريال سوسييداد - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - ميتز 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي نانت - نادي باريس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده رين - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 5 منتصر الأزهري ليون - بريست 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 4 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بارما - جنوى 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv محمد أبو كبدة بولونيا - فيورنتينا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv غازي العمري تورينو - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv عبدالله السعدي ميلان - ليتشي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فيصل الهندي

الدوري الألماني - الجولة 18