جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Joselu Real Madrid 2023-24Getty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريد v ريال سوسيدادإيفرتون v أرسنالإيفرتونأرسنالبورنموث v تشيلسيبورنموثتشيلسيريال مدريدريال سوسيدادالدوري الإيطالي - سيري آفياريال v ألميرياالدوري الفرنسي - ليج 1فياريالألميرياخيتافي v أوساسوناخيتافيأوساسوناإشبيلية v لاس بالماسإشبيليةلاس بالماسروما v إمبوليروماإمبوليفيورنتينا v أتالانتافيورنتيناأتالانتا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث يلتقي تشيلسي وبورنموث، بينما يتواجه آرسنال وإيفرتون.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد ضمن الجولة الخامسة من البطولة، بالإضافة إلى مباراة روما ضد إمبولي في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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وفي دوري أبطال أفريقيا سنكون على موعد مع مباراة الأهلي وسانت جورج، بينما يواجه بيراميدز فريق آرمي باتريوريتيك، كما سنتابع فيوتشر في مباراته ضد سينجيدا بيج ستارز في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 "17-09-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بورنموث - تشيلسي16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إيفرتون - آرسنال18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
خيتافي - أوساسونا15:00 مصر والسعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 3
فياريال - ألميريا17:15 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
إشبيلية - لاس بالماس19:30 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 3
ريال مدريد - ريال سوسييداد22:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فيورنتينا - أتالانتا19:00 مصر والسعوديةأحمد الحامدAD SPORTS Premium 1
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روما - إمبولي21:45 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
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دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرمى باتريوريتيك - بيراميدز16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
دوان - الترجي الرياضي19:00 مصر والسعودية-
هافيا كوناكري - الوداد الرياضي19:00 مصر والسعوديةالمغربية الرياضية

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سينجيدا بيج ستارز - فيوتشر16:00 مصر والسعودية-

الدوري الفرنسي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - تولوز18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
ليون - لوهافر21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 4

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
هايدنهايم - فيردر بريمن16:30 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 5
دارمشتات 98 - بوروسيا مونشنجلادباخ18:30 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 2

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