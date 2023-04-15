جدول مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر الإثارة والحماس في مباريات اليوم حيث سنشاهد الكثير من المباريات الهامة في أكثر من بطولة ما بين البطولة الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، حيث الصراعات القائمة في الجولات الأخيرة من الدوريات والتي تُعد فيها النقاط حيث نقطة واحدة تصعد بفريق من مراكز الهبوط، أو تُساهم في حسم بطولة الدوري.

نبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يحل أرسنال ضيفاً على وست هام يونايتد، ويمني جماهير الجانرز أنفسهم بعدم فقدان أي نقطة لمواصلة مشوارهم نحو اللقب، كما يلتقي مانشستر يونايتد بفريق نوتنجهام فورست ضمن نفس الجولة، الجولة 31.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباريات الجولة 29، والتي من أبرزها مباراة برشلونة الذي أصبح بين قوسين أو أدنى من حسم بطولة الدوري، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على خيتافي، بينما يلتقي كلً من أتلتيكو مدريد وألميريا الذي يُحارب للهروب من مراكز الهبوط.

كما سنتابع إثارة الدوري الإيطالي والحرب الضارية على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على ساسوولو، بينما يستضيف روما فريق أودينيزي، وختاماً نشاهد الشباب السعودي في مواجهته ضد القوة الجوية العراقي ضمن تصفيات التأهل لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 "16-4-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام يونايتد - أرسنال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - إلتشي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 4 خيتافي - برشلونة 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ألميريا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - أودينيزي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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كأس الملك سلمان للأندية الأبطال – تصفيات التأهل

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