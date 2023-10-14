تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إسبانيا بمنتخب النرويج.

وسنتابع أيضاً تركيا في مواجهة لاتفيا، سويسرا وروسيا البيضاء بالإضافة إلى مباراة ويلز ضد كرواتيا، كما سنتابع مباراة ودية قوية تجمع ما بين منتخب المكسيك ومنتخب غانا، في استعدادات الأخير لخوض البطولة الإفريقية الكبرى، كأس أمم إفريقيا 2023.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 "15-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جورجيا - قبرص 16:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 1 سويسرا - روسيا البيضاء 19:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1 التشيك - جزر فارو 19:00 مصر والسعودية محمد المبروكي beIN Sports HD 2 رومانيا - أندورا 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 5 بولندا - مولدوفا 21:45 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 4 النرويج - إسبانيا 21:45 مصر والسعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 1 تركيا - لاتفيا 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 2 ويلز - كرواتيا 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3

مباريات دولية ودية - منتخبات