جدول مباريات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 في الدوري الإسباني والإنجليزي والمصري وباقي الدوريات الكبرى..

تستمر الإثارة بعد عودة الدوريات الأوروبية وانطلاق البطولات الجديدة اليوم الأحد 15 أغسطس 2021,

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي توتنهام مع مانشستر سيتي في قمة انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

أما في إسبانيا، فسوف يقص برشلونة شريط أول مبارياته في الليجا والتي لن تشهد حضور ليونيل ميسي الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

الأمر لا يتوقف عند هذا فقط، بل هناك مباريات في الدوري الألماني والإسباني وكأس إيطاليا وكذلك الدوري المصري والجزائري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 أغسطس "15-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - وست هام يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Premium 1 توتنهام - مانشستر سيتي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة ريال سوسييداد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - رايو فاييكانو 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - الإنتاج الحربي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الجزائري - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة أولمبى المدية - شبيبة القبائل 18:30 مصر، 17:30 الجزائر لا يوجد

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