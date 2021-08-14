جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22
عاد الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس 2021 بإثارة وحماس متوقع خاصة بعد سلسلة التغيرات المختلفة التي عاشتها فرق الدوري الإسباني.
برشلونة يدخل الليجا للمرة الأولى من 17 موسمًا دون القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي، بينما يغيب سيرخيو راموس أيضًا عن ريال مدريد، إذ تجمع الثنائي في باريس سان جيرمان.
يتأهل رباعي الصدارة في الدوري الإسباني مباشرةً إلى دوري أبطال أوروبا، ويشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، ويبقى مقعد اليوروبا ليج الآخر معلق حتى انتهاء كأس ملك إسبانيا، وبدايةً من الموسم القادم ستبدأ بطولة أوروبية ثالثة للأندية سيشارك فيها صاحب المركز السادس.
اختيارات المحررين
هبط الموسم الماضي ويسكا وبلد الوليد وإيبار، بينما عاد إسبانيول للدرجة الأولى مع ريال مايوركا ورايو فاييكانو.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022
جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
ترتيب الدوري الإسباني 2021-22:
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|ريال مدريد
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2
|فالنسيا
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|قادش
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|ريال مايوركا
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|ريال بيتيس
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|ليفانتي
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7
|إسبانيول
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|أوساسونا
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|غرناطة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|خيتافي
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|20
|ديبورتيفو ألافيس
|1
|0
|0
|1
|4
|1
|-3
|0
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|
الملعب
|فالنسيا - خيتافي
|الجمعة 13 أغسطس 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|0-1
|ميستايا
|قادش - ليفانتي
|السبت 14 أغسطس 2021،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|1-1
|رامون دي كارانزا
|مايوركا - ريال بيتيس
|السبت 14 أغسطس 2021،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|1-1
|إيبيروستار
|ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد
|السبت 14 أغسطس 2021،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|4-1
|مينديزوروزا
|أوساسونا - إسبانيول
|السبت 14 أغسطس 2021،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|0-0
|ملعب آل سادار
|سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد
|الأحد 15 أغسطس 2021،
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|-
|بالايدوس
|برشلونة - ريال سوسييداد
|الأحد 15 أغسطس 2021،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|-
|كامب نو
|إشبيلية - رايو فاييكانو
|الأحد 15 أغسطس 2021،
22:15 مصر، 23:15 السعودية
|-
|رامون سانشيز بزخوان
|فياريال - غرناطة
|الإثنين 16 أغسطس 2021،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|-
|لا سيراميكا
|إلتشي - أتلتيك بيلباو
|الإثنين 16 أغسطس 2021،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-
|مانويل مارتينيز فاليرو