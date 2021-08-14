جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022 بعد انطلاق الجولة الأولى.

عاد الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس 2021 بإثارة وحماس متوقع خاصة بعد سلسلة التغيرات المختلفة التي عاشتها فرق الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل الليجا للمرة الأولى من 17 موسمًا دون القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي، بينما يغيب سيرخيو راموس أيضًا عن ريال مدريد، إذ تجمع الثنائي في باريس سان جيرمان.

يتأهل رباعي الصدارة في الدوري الإسباني مباشرةً إلى دوري أبطال أوروبا، ويشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، ويبقى مقعد اليوروبا ليج الآخر معلق حتى انتهاء كأس ملك إسبانيا، وبدايةً من الموسم القادم ستبدأ بطولة أوروبية ثالثة للأندية سيشارك فيها صاحب المركز السادس.

هبط الموسم الماضي ويسكا وبلد الوليد وإيبار، بينما عاد إسبانيول للدرجة الأولى مع ريال مايوركا ورايو فاييكانو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

ترتيب الدوري الإسباني 2021-22:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 فالنسيا 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 قادش 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ريال مايوركا 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ريال بيتيس 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ليفانتي 1 0 1 0 1 1 0 1 7 إسبانيول 1 0 1 0 0 0 0 1 8 أوساسونا 1 0 1 0 0 0 0 1 9 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 سيلتا فيجو 0 0 0 0 0 0 0 0 12 رايو فاييكانو 0 0 0 0 0 0 0 0 13 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 14 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 15 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 17 أتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0 18 غرناطة 0 0 0 0 0 0 0 0 19 خيتافي 1 0 0 1 0 1 -1 0 20 ديبورتيفو ألافيس 1 0 0 1 4 1 -3 0

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى