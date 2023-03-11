جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأهلي vs الرياضالأهليالدوري الإنجليزي الممتازفولهام vs أرسنالالدوري الإسباني - لا ليجامانشستر يونايتد vs ساوثهامبتونأتليتيكو بلباو vs برشلونةالدوري الإيطالي - سيري آالرياضالفيصلي vs الخلودالفيصلييوفنتوس vs سامبدورياالخلودهجر vs جدةهجرجدةفولهامأرسنالالزمالك vs إنبيمانشستر يونايتدساوثهامبتوننيوكاسل vs ولفرهامبتونروما vs ساسوولونيوكاسلالدوري المصري الممتازوست هاموست هام vs أستون فيلاولفرهامبتونأستون فيلاأتليتيكو بلباوبرشلونةإشبيلية vs ألميرياإشبيليةألميرياريال مايوركا vs ريال سوسيدادريال مايوركاريال سوسيدادفياريال vs ريال بيتيسفياريالريال بيتيسيوفنتوسسامبدورياروماساسوولوالزمالكإنبيأسوان vs فيوتشرأسوانالمستقبل

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولات السعودية والبطولة الإنجليزية ،الإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 25 والتي يخوض فيها الأهلي مباراته ضد الرياض في مباراة من العيار الثقيل، كما سنتابع مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يحل فيها آرسنال ضيفاً على فولهام.

وفي الدوري الإسباني حيث عشاق برشلونة يستعدون لمتابعة فريقهم في مواجهته ضد أتلتيك بيلباو ضمن الأسبوع الـ25، بينما نتابع الزمالك في مباراته ضد إنبي في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 "12-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - جدة17:10 مصر، 18:10 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - الخلود17:50 مصر، 18:50 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - الرياض19:25 مصر، 20:25 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - آرسنال16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد - ساوثامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - ريال سوسييداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
إشبيلية - ألميريا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - ريال بيتيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
روما - ساسولوو19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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يوفنتوس - سامبدوريا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 21

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - فيوتشر15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 2
الزمالك - إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1

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